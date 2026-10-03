Trapani: incendio in via Platone, apprensione tra i residenti VIDEO

Un incendio è divampato questa mattina a Trapani, nella zona di via Platone. L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Il rogo si è sviluppato a partire da alcuni pallet di legno, avvolti dalle fiamme insieme a cassette della frutta di legno e materiale plastico.

Dal luogo interessato si è propagata una nube di fumo particolarmente alta, che ha destato allarme tra i residenti, preoccupati che le fiamme potessero arrivare fino alle abitazioni dei palazzi vicini.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, arrivate tempestivamente sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente.

Sul posto anche la Polizia di Stato, chiamata a indagare sulla matrice dell’episodio. Non si esclude l’origine dolosa.