Al Museo Lilibeo “La Tavola degli Antichi”, archeologia e sapori

Al Museo Lilibeo Marsala si terrà “La Tavola degli Antichi”, un viaggio tra archeologia, convivialità e sapori del territorio, domenica 4 ottobre. Un’esperienza tra le testimonianze del simposio antico e la cultura enogastronomica contemporanea, con una visita tematica a cura dell’archeologa Maria Grazia Griffo e una degustazione di prodotti e vini del territorio. Un viaggio nella storia dell’alimentazione, nelle pratiche conviviali e nella cultura del vino, per riscoprire il legame tra il mondo antico e le tradizioni gastronomiche di oggi. “La Tavola degli Antichi” propone un pomeriggio dedicato all’archeologia e all’enogastronomia, in un dialogo tra patrimonio culturale e sapori del territorio. L’appuntamento prenderà il via alle ore 17 con la visita tematica “Immagini e oggetti del Simposio”, condotta dall’archeologa Maria Grazia Griffo. Prenotazioni: https://enthemo.com/event/la-tavola-degli-antichi-museo-lilibeo