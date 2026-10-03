Castellammare, potenziato il servizio mense: arrivano 150 mila euro per il tempo pieno

Due interventi per il potenziamento delle mense scolastiche di Castellammare del Golfo sono stati finanziati dalla Regione siciliana.

Si tratta di una somma pari 150 mila euro, inserita nell’ambito del piano di estensione del tempo pieno e della programmazione triennale dell’edilizia scolastica. Precisamente 100 mila euro sono destinati alla scuola dell’infanzia Don Bosco, dell’istituto comprensivo Pascoli-Pirandello, mentre 50 mila euro riguardano il plesso Crispi, dell’istituto comprensivo Giuseppe Pitrè.

L’obiettivo degli interventi è potenziare gli ambienti destinati alla refezione e creare le condizioni per riportare progressivamente la preparazione dei pasti direttamente all’interno dei plessi scolastici, riducendo il ricorso alla preparazione esterna.

A Castellammare del Golfo il servizio mensa interessa quest’anno 275 alunni dei plessi Don Bosco, Falcone-Borsellino e Francesco Crispi, 25 in più rispetto ai 250 dello scorso anno, con un incremento del 10 per cento. Inoltre nel plesso Francesco Crispi attualmente il servizio è organizzato con un sistema misto con parte dei pasti preparati direttamente a scuola e parte affidata a una ditta esterna.

«I finanziamenti sono il risultato del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale e dagli uffici per la predisposizione delle proposte progettuali e la partecipazione all’avviso regionale, che ha consentito di ottenere risorse concrete per il miglioramento degli spazi scolastici e del servizio di refezione –affermano il sindaco Giuseppe Fausto e la vice e assessore alla pubblica Istruzione Lorena Di Gregorio-. Si tratta di un investimento importante perché il numero dei bambini che usufruiscono del servizio mensa è in crescita e occorrono strutture adeguate. Ringraziamo l’assessorato regionale alla pubblica istruzione guidato dall’ onorevole Mimmo Turano, per l’attenzione riservata al nostro territorio. I finanziamenti consentono di prevedere la preparazione dei pasti direttamente nelle scuole e di non ricorrere a servizi esterni, garantendo un servizio più rispondente alle esigenze degli alunni e delle famiglie».

I due interventi sono stati finanziati dalla Regione nell’ambito del “Piano di estensione del tempo pieno”, che prevede 9 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Il piano sostiene proprio la realizzazione, l’ampliamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza delle mense scolastiche, per favorire l’estensione del tempo pieno e migliorare i servizi di istruzione.