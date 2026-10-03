Il Marsala Volley accoglie l’A2: il 4 ottobre inizia il Campionato

Terminato il 4° Memorial “Pietro Murania”, la Sigel Seap Marsala Volley chiude il precampionato al terzo posto e si proietta all’A2 Femminile. Nel prestigioso scenario del Gran Teatro La Fenice di Venezia è andata in scena la Presentazione dei Campionati 2026/27 della Lega Volley Femminile, un appuntamento che ha segnato ufficialmente l’inizio di una nuova entusiasmante annata sportiva. Una giornata speciale anche per il passaggio di consegne alla guida della Lega: Vito Cozzoli è il nuovo Presidente della LVF. Si inizia il 4 ottobre, con le azzurre di Mister Dino Guadalupi che giocheranno in trasferta contro C.B.L. Costa Volpino alle ore 17. La prima gara interna si terrà l’11 ottobre contro Erreci Busto Arsizio al Palasport San Carlo sempre alle ore 17. Quest’anno le partite del Campionato A2 verranno trasmesse su DAZN.