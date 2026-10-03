Torna l’A2 ed è ancora derby tra Futsal Mazara e Marsala

Sabato 3 ottobre, alle ore 16, è ancora sfida tra Futsal Mazara e Marsala Futsal 2012. Dopo le due gare di Coppa Divisione, che ha visto gli azzurri perdere all’andata sul campo dei gialloblu per 7 a 4 e vincere al ritorno in casa – gara terminata 9 a 7 ai rigori consegnando il turno successivo di Coppa al Futsal Mazara – il derby torna ad infiammare i tifosi anche nella prima gara di Campionato A 2 Girone D.

Le formazioni guidate da Mister Fiorenza e Mister Bruno ancora una volta faccia a faccia per promettere ai propri tifosi ‘futsal-spettacolo’ con un risultato che appare molto aperto ma che sarà tutto ancora da giocare. Il Marsala si presenta con una squadra quasi interamente rinnovata che aveva bisogno di studiarsi per presentarsi alla prima di Campionato. Anche il Mazara ha cambiato innesti ma ha dimostrato in Coppa di essere temibile. Si scenderà in Campo al Palazzetto di Mazara.

Mister Fiorenza per l’occasione schiera una formazione rivisitata: Cosenza, Rizzi e Pacioni (P), Bavaresco (C), Bonato, Caropi, Zullo, Palmeri, Marino, Chilelli (VC), Giubilei, Ambrogi, Crimi.

Queste le parole di Mister Giuseppe Fiorenza: “La mentalità è sempre la stessa ma entriamo nel vivo della nostra stagione, il Campionato inizia con un derby e contro un avversario importante, sappiamo quanto sarà difficile. Noi vogliamo portare la nostra integrità ad ogni partita come abbiamo fatto nella gara di ritorno di Coppa Divisione. E’ stata sicuramente una gara in cui abbiamo fatto un’ottima prestazione e da questo dobbiamo ripartire, la squadra deve dimostrare di essere forte; abbiamo concesso meno ripartenze al Mazara, siamo stati più attenti nelle palle inattive e credo che nella fase di possesso palla abbiamo dimostrato di avere grandi qualità e grandi risorse a disposizione. Stiamo lavorando, stiamo raccogliendo i frutti della stagione pre-season e dobbiamo concentrarci per migliorare e conquistare i primi 3 punti”.

Al Mister fa eco Caropi: “La prima al nostro Palasport è stata bella, ma ora andiamo di nuovo a Mazara per vincere la prima di Campionato, loro sono avversari molto esperti, molto bravi, ma nonostante siano forti io ho fiducia nella nostra squadra. L’obiettivo è e sarà sempre vincere e portare a casa i tre punti. Abbiamo una buona forma fisica e speriamo di mostrarla in campo”.

A dirigere la gara saranno: Fabio Perez (sez. Siracusa) Arbitro 1, Giuseppe Sirna (sez. Acireale) Arbitro 2, Claudio Martinico (sez. Marsala) crono.