Pallamano, la Handball Erice vince in trasferta e resta a punteggio pieno

Con un allungo decisivo nel finale la Handball Erice ha espugnato per 29 a 23 il campo del Conversano. Il successo delle Arpie è arrivato al termine di un match molto combattuto, in cui le campionesse d’Italia hanno comunque fatto prevalere la propria maggiore esperienze di fronte alle neopromosse padrone di casa. Per Erice, comunque, arrivano due punti che permettono di rimanere a punteggio pieno in testa alla classifica

Conversano-AC Life Style Handball Erice 23-29 (12-16)

Conversano: Caccioppoli, Martino, Berardi 7, Mastroscianni, Martinelli 1, Giannini. Duda, Aftodor 1, Martinez Bizzotto 6, Simone 3, Di Maggio 1, Coppola 2, Carrizo 1, Bianco, De Nigris 1, Piccinno, Gattulli. Allenatore: Domenico Iaia.

AC Life Style Handball Erice: Masson, Do Nascimento 6, Bernabei 1, Eghianruwa 2, Arderius 2, Novak 1, Manojlovic 3, Tellez Delgado 7, Farisé 6, Iacovello, Ascorti 1, Fanton, Pessoa, Fernandes Da Silva. Allenatore: Fred Bougeant.

Arbitri: Nicolella L. – Bardashevich Y.

Commissario: Strippoli A.

CRONACA

Coraggio e determinazione non mancano a Conversano, che frena il tentativo di partenza lanciata delle Arpie nei primi tre minuti. Lorena Tellez Delgado, però, è in grande spolvero e regala il primo doppio vantaggio a Erice (1-3, 4’). Le pugliesi si tengono a galla con la giovanissima Berardi (tre reti nei primi sette minuii), ma patiscono molto la tecnica e la fisicità delle ragazze allenate da Fred Bougeant, soprattutto in fase difensiva (3-7, 10’). In questa fase, è determinante il contributo di Alice Fernandes Da Silva, che difende con efficacia la porta delle Arpie. Due “sette metri” parati da Giulia Gattulli (bravissima anche lei) non impediscono alle Arpie di varcare il giro di boa del primo tempo sul “+5” (4-9). Un parziale di 4-0 a favore delle padrone di casa le fa avvicinare a “-2” (8-10, 20’) in un frangente in cui Valentina Bizzotto assurge al ruolo di protagonista. Erice, però, preme sull’acceleratore e allunga con autorevolezza (8-13, 26’), trovando buone giocate, a turno, da tutte le atlete ruotate da Fred Bougeant. Si va al riposo sul punteggio di 12-16. con ottimi spunti di Rebecca Farisé nei minuti conclusivi.

Non è stata una grande prima frazione di gioco per la AC Life Style Handball Erice, che stenta a trovare il suo ritmo anche per tutto il corso del secondo tempo. C’è sempre in campo, ovviamente, il talento delle Arpie che fa la differenza, e un paio di marcature di Ramina Majnolovic sembrano dare la stura ad un allungo. Niente di tutto questo. La determinazione di Conversano è encomiabile e consente alle pugliesi di rimanere attaccate al match. Le ragazze allenate dal coach Domenico Iaia hanno addirittura un paio di occasioni per issarsi a “-2”: una clamorosa, sul 23-26, con la doppia superiorità numerica. L’esperienza di Erice, però, fa pendere la bilancia dalla loro parte, e un parziale di 3-0 azzera definitivamente ogni refluo di speranza di Conversano. Finisce 23-29, e per le Arpie è la terza vittoria in tre gare. Al coach Freed Bougeant spetterà il compito di sollecitare la sua squadra a capire cosa non abbia funzionato a dovere in questa trasferta pugliese. Pensarci su con due ounti in più in classifica sarà più agevole.

DICHIARAZIONI

Nicole Bernabei (centrale AC Life Style Handball Erice): “Sapevamo che avremmo affrontato una squadra neopromossa in un ambiente caldo e con grande cultura di pallamano. Siamo contente di aver portato a casa un’altra vittoria, in forza del nostro essere gruppo. Siamo una squadra che mi piace molto, con ottime qualità fisiche, tecniche e umane. Il nostro lavoro è senz’altro positivo, anche se oggi abbiamo trovato una grande opposizione da parte delle nostre avversarie. Sappiamo di dover migliorare e le fatiche di oggi sicuramente saranno importanti per poter proseguire nel nostro lavoro con ancora maggiore intensità”.

PROSSIMO IMPEGNO

Sabato 10 ottobre – ore 19: AC Life Style Handball Erice-Mezzocorona, gara valevole per la quarta giornata di campionato.