Ottobre Rosa nel segno della prevenzione: week-end di aperture straordinarie in tutto il trapanese

Da oggi al via la seconda edizione di Ottobre Rosa, organizzata dall’Asp Trapani. Si tratta di quattro week-end di aperture straordinarie per dare un’opportunità in più per prendersi cura della propria salute. E le mammografie di screening sono tra gli appuntamenti di prevenzione più attesi dalle donne. Attive alla Cittadella della salute, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, e a Pantelleria.

Soddisfazione é stata espressa dal Commissario straordinario dell’Asp Sabrina Pulvirenti: “Dopo i positivi risultati dello scorso anno abbiamo voluto ripetere questo appuntamento nei fine settimana di ottobre, che ha trovato, e li ringrazio l’adesione volontaria dei nostri operatori sanitari. Sono particolarmente lieta di averla potuta attivare anche a Pantelleria. Questo mese, e ogni mese, scegliamo la prevenzione”.

Lo screening mammografico é riservato gratuitamente alle donne tra 50 e 69 anni che non abbiano effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni. L’esame si svolge su appuntamento, al numero verde 800 152 233, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, o tramite whatsapp al numero 3386314817, fino alla capienza disponibile.

“Ottobre Rosa ci ricorda – ha commentato Alessandro Rallo, responsabile dell’Unità operativa dipartimentale Screening mammografico – che prenderci cura di noi è un gesto d’amore. La prevenzione è consapevolezza, attenzione, ascolto del proprio corpo e scelta di non rimandare. Un controllo può fare la differenza, per noi e per i nostri cari”.

E anche i consultori familiari della provincia oggi aperti in via straordinaria per Ottobre Rosa. Le ostetriche del Dipartimento materno infantile, hanno effettuato in open day i Pap-test alle donne tra 25 e 29 anni, che non lo abbiano effettuato negli ultimi tre anni, in modalità Open Day, e HPV test per quelle tra 30 e 64 anni, che non lo abbiano effettuato negli ultimi cinque anni. Inoltre hanno erogato prestazioni di counseling e dato informazioni sui corretti stili di vita a donne e ragazze a partire dai 16 anni.

Un ringraziamento particolare da parte della direzione, per la loro disponibilità, ai coordinatori dei Tsrm, che hanno contribuito all’organizzazione, a tutti i tecnici sanitari e alle ostetriche che hanno aderito.