Il Marsala 1912 si appresta ad una nuova sfida: quella contro Montelepre valevole per la quarta giornata del Girone A del Campionato di Eccellenza 2026/27, in programma domenica 4 ottobre alle ore 15.30 allo stadio “Nino Lombardo Angotta”. Sarà una gara interessante per l’alta classifica: attualmente il Marsala si trova a 6 punti in seconda posizione assieme ad altre 6 squadre, mentre Montelepre è in testa con il Castellammare a solo un punto di differenza. Al momento quindi Campionato aperto come in avvio di stagione avevano fatto sapere sia il Presidente Angelo Casa che Mister Giannusa. Nel frattempo piccole ‘rivoluzioni’ al Municipale di Marsala. Lo scorso anno prima dell’avvio del Campionato sotto la nuova presidenza, erano stati fatti degli accorgimenti all’impianto, come la sala accoglienza. Quest’anno il patron Casa ha installato in campo delle tribunette per ospiti speciali e sponsor, vicino le panchine, mentre ha rinnovato l’area della Sala Stampa. Solo un assaggio di quello che potrebbe essere l’accordo tra il Comune e la società azzurra dopo gli incontri avvenuti per una possibile gestione pluriennale dello Stadio dove si potrà ridare dignità allo sport cittadino e all’impiantistica con una più massiccia riqualificazione.