Torna in aula il Consiglio comunale: ci sono dieci debiti fuori bilancio da approvare

Mercoledì 16 settembre, a partire dalle 16.30, tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala. L’assise civica, convocata dal presidente Giovanni Maniscalco, si ritroverà nella tradizionale sede di Sala delle Lapidi per discutere 17 punti all’ordine del giorno.

Tra questi dieci debiti fuori bilancio, la nomina della commissione dei giudici popolari della Corte d’Assise e d’Appello, nonché dei componenti della commissione elettorale comunale. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi anche sul regolamento del servizio di videosorveglianza e sull’aggiornamento della composizione delle commissioni consiliari permanenti in seguito alla surroga del consigliere Gabriele Di Pietra con il collega Oreste Alagna, avvenuto nella seduta dello scorso 31 agosto.

All’ordine del giorno anche una delibera riguardante l’istituzione del servizio di rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione; una variante urbanistica per la realizzazione di una zona lavorazione nei pressi dello stabilimento enologico Vinci Vini; un atto di indirizzo riguardante la proposta di sconto sul canone idrico per utenti regolari in caso di disagio per mancanza di acqua.