Incendi prima della tempesta, paura a Triscina, Erice e Marsala

Ancora una giornata caratterizzata dal caldo e dal vento e ancora incendi nel territorio della provincia di Trapani. I roghi hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari della Protezione civile regionale, impegnati su diversi fronti per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate.

Fiamme a Triscina

Momenti di forte tensione a Triscina, nel territorio di Castelvetrano, dove un incendio si è sviluppato nella giornata di ieri. Il vento e le alte temperature hanno favorito la propagazione delle fiamme, rendendo necessario l’intervento delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Roghi anche a Erice e Marsala

Un altro intervento ha riguardato Erice, dove è stato segnalato un incendio di canneto. Anche in questo caso le squadre sono state chiamate a intervenire per circoscrivere il rogo e impedire che le fiamme potessero estendersi. A Marsala, invece, l’intervento si è concluso positivamente nella zona di Baronazzo. Le squadre impegnate sul posto hanno dichiarato l’incendio completamente spento dopo aver completato le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Una giornata dunque ancora segnata dall’emergenza incendi nel Trapanese, in un contesto caratterizzato da temperature elevate e condizioni di vento che continuano a rappresentare un fattore di rischio per la propagazione delle fiamme.