Marsala, sulla consegna delle compostiere il consigliere Gandolfo interroga l’amministrazione

Con una nota rivolta alla sindaca di Marsala, Michele Gandolfo, Capogruppo al consiglio comunale di Marsala per Sud chiama Nord, chiede a che punto siano le consegne della compostiere richieste dai cittadini da parte di Formula Ambiente.

“Numerosi marsalesi hanno presentato negli anni richiesta per l’assegnazione di una compostiera nell’ambito dell’iniziativa proposta da comune – si legge nella nota -. Ci sono pervenute segnalazioni secondo le quali a fronte delle domande raccolte, la società Formula Ambiente avrebbe consegnato un numero di compostiere inferiore rispetto a quelle previste”.

Il consigliere interroga per capire perchè delle richieste di 4.000 compostiere ne siano state fornite effettivamente 2.000 e quali sarebbero le motivazioni della mancata consegna delle compostiere e quali iniziative l’Amministrazione intende adottare al fine di garantire la consegna a tutti i cittadini aventi diritto.

“La raccolta differenziata si fa con i fatti – dice ancora MIchele Gandolfo – se parte delle compostiere non sono state consegnate occorre chiarire: quante compostiere erano previste dal contratto, quante sono state effettivamente distribuite, se il comune nel corso degli anni ha effettuato verifiche sugli utenti (che beneficiano di uno sgravio del 30%) sull’effettivo utilizzo delle stesse”.

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