Pioggia e temperature in calo: arriva il maltempo in Sicilia

E’ arrivata anche in Sicilia la tanto attesa svolta meteorologica che ha già attraversato il Nord Italia, producendo piogge e maltempo che, purtroppo, ha generato anche diversi disagi.

Dopo l’episodio di giovedì sera, occhi puntati verso il fine settimana: sabato, in particolare, è prevista l’allerta gialla in Sicilia Occidentale. Si attendono piogge, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su zone occidentali, settentrionali e orientali. In calo le temperature massime, che dunque dovrebbero scendere al di sotto dei 30°C.

Nella fascia meridionale dell’isola, invece, la Protezione Civile Regionale prevede allerta verde, con eventuali temporali più circoscritti.