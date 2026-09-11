Love Ghost, “Cintas Perdidas: México” è il nuovo album

I Love Ghost attraversano il confine tra alternative e musica latina con “Cintas Perdidas: México”, il nuovo album nato dall’esperienza di Finnegan Bell, cantante e anima del progetto, durante un periodo vissuto interamente in Messico. Un lavoro che nasce da registrazioni intime e spontanee e si trasforma in un disco bilingue, sospeso tra emo, grunge, rock alternativo, hip-hop e influenze latine.

Link streaming album: https://open.spotify.com/intl-it/album/5TfO9q4LnJvmmEV1fuCs43

“Cintas Perdidas: México è nato durante un periodo in cui ho lasciato gli Stati Uniti per immergermi completamente in Messico”, racconta Finnegan Bell. Il progetto ha preso forma inizialmente come una raccolta di demo grezze, con ogni voce registrata e mixata sul suo laptop prima di essere successivamente rielaborata in studio. Una scelta che ha permesso di conservare l’emozione delle performance originali, ampliandone allo stesso tempo le possibilità sonore. Cantato in inglese e spagnolo, l’album riflette la condizione di vivere tra due culture e due paesaggi emotivi. Il disco affronta temi universali come identità, amore, perdita, isolamento e resilienza, attraversando gli alti e i bassi dell’esperienza umana senza rinunciare a una forte componente personale.

“Cintas Perdidas: México” costruisce il proprio linguaggio proprio sull’incontro tra mondi differenti. Le atmosfere alternative di Love Ghost si intrecciano con sonorità latine e contaminazioni hip-hop, dando vita a un’esperienza d’ascolto cinematografica e fortemente emotiva. Il risultato è un sound che può apparire familiare per chi conosce l’universo di band e artisti come Bring Me The Horizon, Deftones e Lil Peep, ma che allo stesso tempo cerca una direzione autonoma. A rendere ancora più articolato il progetto sono le collaborazioni con diversi artisti della scena latina: Sofia Thompson, Yung Dupe, Jozue, Ardis, Rayben, Dimelow Pro, El Burger e Dani Torres. Le loro presenze contribuiscono a rafforzare il dialogo tra alternative e musica latina, trasformando l’album in un punto d’incontro tra sensibilità e tradizioni differenti.

“Cintas Perdidas: México” non si limita quindi a mettere insieme generi diversi, ma utilizza la contaminazione come elemento centrale della propria identità. L’inglese e lo spagnolo diventano due strumenti per raccontare una stessa esperienza da prospettive differenti, mentre le chitarre, le atmosfere emo e grunge e le influenze hip-hop e latine costruiscono un universo sonoro stratificato. Il disco si rivolge così a un pubblico attratto dalla musica alternativa più intensa e introspettiva, ma anche a chi cerca nuove forme di contaminazione tra rock e cultura latina. Un viaggio musicale nato lontano dagli Stati Uniti e trasformato in un album capace di raccontare proprio attraverso le sue contraddizioni l’esperienza di stare “tra due mondi”.

Link video di Fragrance