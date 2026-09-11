Marsala, nuovo appuntamento per “Ricordando Paolo Borsellino: come seguire il suo esempio”

Prosegue a Marsala la rassegna estiva “Ricordando Paolo Borsellino: come seguire il suo esempio”, iniziativa dedicata alla promozione della cultura della legalità e alla diffusione dei valori testimoniati dal magistrato ucciso dalla mafia. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 14 settembre, dalle ore 19 alle 20, in piazza della Vittoria n. 4, davanti al Centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia”. L’incontro sarà dedicato al tema “Il contributo della società civile nel contrasto all’illegalità” e vedrà come relatrice la dott.ssa Sara Varazi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione e confronto sul ruolo che cittadini, associazioni e istituzioni possono svolgere nella costruzione di una società più giusta e nel contrasto a ogni forma di illegalità, nel solco dell’eredità morale e civile lasciata da Paolo Borsellino. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare all’evento e chiedono, per esigenze organizzative, di confermare la propria presenza.