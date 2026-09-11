Lavori al complesso operatorio dell’ospedale di Trapani, stop agli interventi per una settimana

Una temporanea sospensione degli interventi chirurgici sarà effettuata effettuata presso il presidio ospedaliero “S. Antonio Abate” di Trapani. Alla base del provvisorio stop – che avrà inizio da questo pomeriggio alle 16 – la necessità di procedere a lavori di ripristino del complesso operatorio situato al 2° piano. Si tratta di lavori di tipo edile (rifacimento intonaci, tinteggiatura, ecc.) necessari per garantire il mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie dei locali.

La direzione strategica dell’ASP Trapani comunica che la sospensione avrà una durata continuativa stimata di otto giorni solari. Completati i lavori, le attività chirurgiche in regime di elezione potranno essere assicurate con maggiore sicurezza del paziente e una migliore qualità delle cure.

In ogni caso nel presidio ospedaliero saranno garantite le urgenze tramite il pieno utilizzo delle altre due sale operatorie dedicate, poste al quinto e al settimo piano del nosocomio, come gli interventi in Classe A (patologie oncologiche) e tutti gli interventi indifferibili di traumatologia.

Per assicurare la continuità assistenziale nell’area chirurgica, verranno inoltre messe in rete tutte le sale operatorie degli altri presidi ospedalieri dell’ASP di Trapani.

La data effettiva di ripresa della programmazione chirurgica elettiva verrà comunicata al termine degli interventi e comunque a seguito dell’esito favorevole dei campionamenti ambientali.

Lo scorso giugno lo stesso blocco operatorio era stato chiuso qualche giorno per sostituire il vetusto impianto di condizionamento dell’aria, con l’installazione di un nuovo sistema microclimatico di ultima generazione.