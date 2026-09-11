Cambio al vertice dell’Arma di Trapani: “Puntiamo alla sicurezza partecipata”. VIDEO

Questa mattina il Comandante Provinciale Carabinieri di Trapani Colonello Mauro Carrozzo, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato due nuovi Ufficiali recentemente assegnati alla guida dei Carabinieri di Marsala. Nell’ambito infatti del normale turn-over periodico, regolato dai profili di impiego dell’Arma dei Carabinieri, il Tenente Colonello Marco Prosperi è subentrato al Capitano Alfonso Cafarella che dopo due anni assume un nuovo prestigioso incarico in provincia di Milano, mentre il Sottotenente Giuseppe Tommasi ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile subentrando al Tenente Devid Nussi che invece è stato chiamato ad assumere altro prestigioso incarico a Palermo. Nel corso della presentazione dei due nuovi Ufficiali, il Colonnello Mauro Carrozzo e il Ten. Col. Carlo Maria Segreto, Comandante del Reparto Operativo, hanno colto l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività dell’Arma in Provincia sia sotto il profilo del contrasto alla criminalità organizzata e comune, nonché sotto il profilo della pubblica sicurezza e della prevenzione generale. E’ stata inoltre comunicata la prossima elevazione ordinativa del Comando Compagnia Carabinieri di Marsala a Reparto Territoriale e in tale ottica si inserisce infatti l’insediamento del Tenente Colonnello Prosperi in possesso del grado adeguato al Comando di tale unità organizzativa. Da tale modifica ne deriva, in particolare, il potenziamento della struttura sia in termini di uomini che di mezzi nell’ottica di rafforzamento strutturale della capacità operativa dell’Arma sul territorio, innalzando il livello di sicurezza e la prossimità alla cittadinanza.

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Lgt Marco Prosperi