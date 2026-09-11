Coppia aggredita a Ravenna mentre passeggia: arrestati due 39enni, uno è di Salemi

Una tranquilla passeggiata serale si è trasformata in un incubo per una coppia aggredita martedì sera nella Darsena di Ravenna. Per i fatti sono stati arrestati dai carabinieri due uomini di 39 anni, uno residente a Lugo e l’altro originario di Salemi, in provincia di Trapani. I due dovranno rispondere davanti al gip Janos Barlotti e al pm Francesco Coco delle accuse di tentata estorsione in concorso, rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi si trovano detenuti nel carcere di Ravenna e sono accusati anche di recidiva. Secondo la ricostruzione della Procura, la vicenda è avvenuta intorno alle 21 nei pressi dell’Orangerie. La coppia stava passeggiando quando l’uomo ha chiesto il permesso di avvicinare il proprio cellulare a quello di uno dei due 39enni per identificare un brano musicale che stava ascoltando. Da quel momento la situazione sarebbe degenerata rapidamente.

L’uomo di Lugo avrebbe reagito con aggressività, minacciando la coppia e sostenendo di essere “la legge”. Successivamente, insieme al complice originario di Salemi, avrebbe bloccato il passaggio ai due coniugi, pretendendo denaro in cambio della loro libertà e minacciandoli di morte. Al rifiuto della coppia, i due aggressori avrebbero continuato a inseguirli, chiedendo il portafogli e controllando i documenti della vittima. L’uomo è stato colpito con schiaffi, stretto al collo e preso a testate, riportando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. La moglie, intervenuta per difenderlo, è stata spinta a terra e ha riportato una prognosi di sei giorni. Quando i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti, l’aggressione era ancora in corso. I due 39enni hanno tentato inutilmente di opporsi ai militari, che li hanno bloccati e arrestati.