La Leoni Team torna a pedalare alla Granfondo Liberty

L’ASD Leoni Team riaccende i motori alla Granfondo Liberty 2026 di Canicattini Bagni, appuntamento valido anche per il Campionato Regionale E-Bike FCI. A guidare la spedizione della squadra è stato il presidente Genna, autore di una prestazione positiva che gli è valsa il 12º posto nella categoria M3 e la 78ª posizione assoluta nella classifica generale. Brilla anche la prestazione nella categoria a pedalata assistita, con Biondo protagonista tra gli E-Bike: per lui un ottimo 5º posto di categoria e la 25ª posizione assoluta. A completare il bilancio della giornata è arrivato anche un 4º posto di categoria, accompagnato dalla 33ª posizione nella classifica assoluta.