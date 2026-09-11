Al via il Campionato A1 dell’Handball Erice ed è subito derby

Dopo gli ultimi impegni di preseason, nel prossimo fine settimana inizierà il campionato di serie A1 femminile. La AC Life Style Handball Erice esordirà sabato 12 settembre, alle ore 18, al Palazzetto “Pino Cardella” di Erice, con un turno inaugurale storico. Per la prima volta, infatti, due squadre del nostro territorio calcheranno i parquet del massimo campionato e il calendario prevede il confronto con la Handball Trapani. Mercoledì 9 settembre, la squadra è stata presentata ufficialmente alla stampa, ai tifosi e a tutti gli sportivi sul palco del Cine Teatro Ariston, a Trapani. Martina Iacovello, portiere e capitano dell’Handball Erice, dichiara: “Sarà emozionante iniziare con un derby, un evento veramente speciale. Al di là di questa particolarità, per noi sarà una partita come le altre, con un’avversaria da non sottovalutare in nessun modo. Gli obiettivi? In Italia, li conosciamo tutti. Cercheremo di vincere il più possibile, pensando a un obiettivo per volta. Quest’anno, il primo trofeo che ci vedrà protagoniste sarà la Supercoppa italiana, a dicembre. Punteremo a questo, poi ci focalizzeremo sugli altri. In Europa, partiremo dal Round 3 e proveremo a raggiungere prima gli ottavi di finale e poi a qualificarci per il turno successivo. Ci sentiamo pronte ad affrontare questa stagione con entusiasmo”.