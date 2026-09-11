Marsala, la Regione finanzia la riqualificazione delle mense di 4 scuole

Quattro progetti presentati lo scorso luglio dal Comune di Marsala sono stati ammessi a finanziamento regionale per la riqualificazione dei locali adibiti a mensa in altrettante scuole del territorio. L’importo complessivo supera i 170 mila euro e consentirà di realizzare interventi di adeguamento nei plessi “G. Caimi” di contrada Amabilina – che ha pochi studenti al momento – “Giovanni Paolo II” di contrada Fontanelle, “Mothia” di contrada Spagnola e “F. Struppa” di contrada Dammusello. I lavori saranno finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, funzionalità, igiene e comfort degli ambienti destinati alla preparazione e alla consumazione dei pasti. Previsto anche l’adeguamento degli impianti di climatizzazione, ormai vetusti, per rendere più efficienti e confortevoli gli spazi delle mense.

“La scuola è al centro del nostro programma e ce ne prendiamo cura a cominciare dal garantire spazi sicuri, sostenendo le attività educative in stretta collaborazione con gli operatori scolastici e le famiglie”, afferma la sindaca Andreana Patti. “L’obiettivo principale degli interventi è l’incremento degli standard qualitativi del servizio di refezione scolastica, garantendo ambienti più salubri e sicuri, sia per gli alunni sia per il personale scolastico”.