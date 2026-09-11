Marsala: lo chef Angelo Genna vincitore del Tuna Fish ricevuto al Comune 

A Palazzo Municipale lo chef marsalese Angelo Genna, vincitore della 6ª edizione del Tuna Fish Fest 2026 – “Tonno e pesce azzurro: cultura e gusto”, di Bonagia. È stato accolto dalla sindaca Andreana Patti e dall’assessore Flavio Coppola che hanno espresso apprezzamenti per il successo ottenuto nella competizione internazionale: “Esprimiamo i complimenti a nome della Città di Marsala ad un concittadino che continua ad affermarsi con prestazioni professionali riconosciute anche all’estero. A lui i ringraziamenti istituzionali per il suo contributo a dare lustro a Marsala e a questa terra di Sicilia”. Angelo Genna ha rappresentato l’Italia in un quadrangolare con Polonia, Gambia e Tunisia, conquistando il podio con una cucina legata alla tradizione marsalese, rivisitandola in chiave contemporanea e gourmet.