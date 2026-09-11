Maltempo, paura nel trapanese dopo la tempesta di vento della notte. VIDEO

L’ondata di maltempo che sta interessando gran parte dell’Italia continua a mantenere alta l’attenzione della Protezione Civile. Dalle regioni del Nord fino al Sud, le previsioni indicano piogge, temporali e forti raffiche di vento, con diverse aree del Paese interessate da allerte meteo per rischio idrogeologico e temporali. Anche la Sicilia resta sotto osservazione. Nelle ultime ore le condizioni meteorologiche sono peggiorate soprattutto nella parte occidentale dell’Isola, con fenomeni intensi che hanno interessato Palermo, il trapanese e numerosi comuni della provincia. Particolarmente movimentata la serata di ieri nel territorio trapanese. Una violenta tempesta di vento accompagnata da tuoni, fulmini e pioggia ha colpito diverse località della provincia, con maggiore intensità a Favignana, Marsala, Trapani e in altri centri dell’area. Per circa mezz’ora la situazione ha destato preoccupazione tra i cittadini, con raffiche improvvise che hanno fatto volare mastelli per la raccolta dei rifiuti, ombrelloni, sedie e altri oggetti lasciati all’esterno di abitazioni e attività commerciali.

In alcuni punti si sono registrati momenti di forte apprensione per la violenza del vento, che ha rischiato di provocare conseguenze ben più gravi. Fortunatamente il fenomeno si è esaurito in tempi relativamente brevi e non risultano, al momento, particolari criticità o danni di rilievo. Dopo il passaggio del fronte temporalesco la situazione è tornata rapidamente alla normalità, ma il peggioramento non può ancora dirsi concluso. Le previsioni per le prossime ore continuano infatti a indicare la possibilità di nuove precipitazioni e temporali sparsi su gran parte della Sicilia occidentale, con particolare attenzione alle province di Palermo e Trapani.

Gli esperti invitano alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto, raccomandando di mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte al vento. L’instabilità atmosferica dovrebbe proseguire ancora nelle prossime ore, mantenendo elevato il rischio di rovesci improvvisi e forti raffiche, come quelle che nella notte hanno trasformato per alcuni minuti il cielo del Trapanese in uno scenario quasi autunnale.