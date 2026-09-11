Incendio in un’abitazione del Ragusano, una donna tratta in salvo

COMISO (RAGUSA) (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato nella cucina di una abitazione in via Palermo, a Comiso, nel Ragusano. Il locale ha subito dei danni ed in particolare il distacco delle pignatte del soffitto. L’abitazione è stata dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco, che hanno impedito alle fiamme di propagarsi in altri ambienti.

La donna residente nell’immobile è stata affidata alle cure del 118 e per accertamenti è stata trasferita all’ospedale di Vittoria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Ad innescare il rogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un corto circuito.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).