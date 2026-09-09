Il 10 settembre torna il Premio 91023 che valorizza le eccellenze egadine

Le Isole Egadi tornano a celebrare l’ottava edizione del Premio 91023, l’appuntamento che da anni valorizza persone, storie e realtà capaci di distinguersi e di portare il nome dell’arcipelago oltre i suoi confini. La cerimonia, presentata da Jana Cardinale e Ninny Bornice, si terrà giovedì 10 settembre, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice dei giardini di Palazzo Florio, uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell’identità dell’isola. Il Premio 91023 si conferma un momento importante per raccontare le tante forme dell’eccellenza delle Egadi. Una serata dedicata a chi, attraverso il proprio percorso professionale, umano e sportivo, contribuisce alla crescita e alla valorizzazione del territorio. Il riconoscimento abbraccia diversi ambiti: cultura, imprenditoria, sociale, sport e tutela del mare, dando spazio a esperienze e protagonisti che rappresentano il volto più dinamico, appassionato e virtuoso dell’arcipelago.

Storie diverse, accomunate dalla capacità di trasformare talento e passione in valore per la propria comunità e per il territorio. Non soltanto una celebrazione, ma anche un’occasione per accendere i riflettori su chi ogni giorno si impegna per costruire un futuro di opportunità, sostenibilità e crescita per le Isole Egadi. “Arrivare all’ottava edizione significa aver costruito nel tempo un appuntamento capace di raccontare e valorizzare il meglio delle nostre isole – sottolineano Massimo Saladino, presidente della Pro Loco isole Egadi, e Filippo Peralta, patron dell’evento -. Il Premio 91023 vuole continuare a dare voce a chi si distingue nei diversi settori e a chi, con il proprio impegno, contribuisce a far crescere e conoscere le Egadi”. A precedere la serata del Premio 91023 sarà un’importante iniziativa di promozione della Sicilia occidentale sul mercato polacco, nata con l’obiettivo di trasformare la nuova rotta aerea in una vera e propria strategia di marketing territoriale.

Un progetto che coinvolge, in un percorso di tre giorni, Marsala, la Laguna dello Stagnone e le Isole Egadi, mettendo in rete territorio, imprese e partner internazionali. Al centro dell’operazione Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani-Birgi, chiamata a svolgere un ruolo di raccordo e valorizzazione delle opportunità legate ai collegamenti con la Polonia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Filippo Peralta di Peralta Production, la Pro Loco Isole Egadi e il Consorzio della Laguna dello Stagnone e di Marsala, con l’obiettivo di presentare al pubblico e agli operatori polacchi le principali attrattive turistiche del territorio. Prima del Premio, dunque, sarà in programma un talk show dedicato alla promozione della Sicilia occidentale e alle prospettive di collaborazione con la Polonia, unendo così promozione internazionale del territorio e celebrazione delle sue eccellenze. A dialogare con la delegazione polacca sarà Enrico Malato, Direttore generale di Airgest, in un confronto sulle opportunità offerte dal collegamento con Lublino e sulle strategie per trasformare la nuova rotta in un volano di sviluppo turistico e territoriale. Il Premio è inserito nel cartellone EGADI EUPHORIA e gode del patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi.