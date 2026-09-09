Partanna, denunciate manomissioni alla rete di illuminazione pubblica

L’Amministrazione comunale di Partanna ha effettuato in questi giorni una serie di sopralluoghi in diverse zone del territorio interessate da problemi di illuminazione pubblica. L’obiettivo è verificare direttamente le condizioni degli impianti e individuare gli interventi necessari per riportare progressivamente il servizio alla normalità.

Impianti vecchi e criticità da risolvere

Dalle verifiche sono emerse diverse problematiche legate alle cattive condizioni e alla vetustà degli impianti. Una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, si inserisce in un quadro di criticità già presenti e in parte ereditate dalle precedenti gestioni amministrative e che richiede interventi e risorse per poter essere definitivamente risolta. Nel corso dei sopralluoghi è emerso, però, anche un elemento particolarmente grave e inatteso.

Fili disconnessi e impianti sabotati

In alcune cabine elettriche sono stati infatti trovati fili intenzionalmente disconnessi e manomessi da ignoti. Gli interventi avrebbero provocato l’interruzione dell’alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica. L’accaduto è stato denunciato al Comando dei Carabinieri di Partanna, affinché vengano effettuati gli accertamenti necessari per individuare i responsabili e verificare eventuali condotte illecite. Si tratta di comportamenti che, oltre a provocare danni economici e disagi alla comunità, compromettono il regolare funzionamento di un servizio pubblico e possono rappresentare un serio rischio per la sicurezza dei cittadini.

Il Comune programma gli interventi

L’Amministrazione comunale si è intanto attivata per affrontare le criticità riscontrate, programmando gli interventi necessari e verificando le soluzioni tecniche ed economiche per ripristinare il servizio nelle zone interessate. “Stiamo lavorando per affrontare una situazione complessa, che richiede tempo e risorse per essere risolta, essendo necessario un rifacimento generale degli impianti elettrici, nonostante i 2 milioni e mezzo di euro già spesi dall’amministrazione precedente per interventi che non hanno risolto nulla, anzi hanno peggiorato la situazione”, afferma il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni. “A questo si aggiungono dei veri e propri sabotaggi che non possiamo assolutamente tollerare. Abbiamo perciò provveduto a informare le autorità competenti perché siano individuati i responsabili. Chi danneggia un impianto pubblico nuoce all’intera comunità e mette a rischio la sicurezza delle persone”. “Da parte nostra, nel frattempo, continueremo a fare tutto il possibile per ripristinare il servizio di illuminazione pubblica nelle strade per ora al buio e garantire nell’immediato ai cittadini condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità”, conclude il sindaco.