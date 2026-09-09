50 anni dal diploma per ex studenti della V B del Liceo Scientifico di Marsala

Un gruppo di ex liceali del “Pietro Ruggieri” di Marsala del 1976 hanno festeggiato il loro 50° anniversario di Diploma. Sono gli studenti della V B che, da dieci anni, si ritrovano assieme ogni estate per “celebrare” quei cinque anni passati fra libri e banchi di scuola. La cosa, assai significativa è che in queste “reunion” hanno voluto coinvolgere anche i loro coniugi creando, di fatto, una piccola e affiatata comunità. Una serata di serena partecipazione nel ricordo anche di chi li ha prematuramente lasciati: Giovanna, Rosetta e Luigi. Naturalmente l’arrivederci è fissato per l’estate del 2027 salvo mini convention per stare assieme anche fuori dagli anniversari. Quello del 50°è stato celebrato in una torta “sui generis” ideata dal Presidente del Gruppo Emilio Bosco e composta da 50 cannolicchi.

Nella foto dietro da sinistra: Bartolo Bonafede, Maurizio Bono, Nino Pellegrino, Nino Guercio, Paoletta De Vita, Anna Adele Agate, Wilma Monti. In primo piano: Fabrizio Di Girolamo, Michele Bongiorno, Antonietta Pellegrino, Emilio Bosco, Isabella Di Girolamo, Giuseppina Di Girolamo, Stefania Zuppardi e Liliana Bontà.