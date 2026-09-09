A Nubia si conclude la golosa edizione 2026 di “Oro Rosso Oro Bianco”

L’edizione 2026 di “Oro Rosso Oro Bianco” si chiude con un bilancio estremamente positivo la manifestazione che dal 4 al 6 settembre ha animato Nubia, nel territorio di Paceco, portando nel cuore della Riserva delle Saline sapori, tradizioni, musica, spettacolo e cultura. Tre giornate intense che hanno visto una significativa partecipazione di pubblico, confermando la capacità dell’iniziativa di coinvolgere non soltanto la comunità locale, ma anche visitatori, famiglie, turisti e appassionati delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Grande successo per “La Strada dei Sapori”, che ha rappresentato uno dei punti centrali della manifestazione, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere e degustare le produzioni e le specialità locali, con l’Aglio Rosso di Nubia e il Sale Marino protagonisti assoluti. Molto apprezzato anche il ricco programma di appuntamenti che ha caratterizzato le tre serate. Particolarmente atteso lo Show Cooking di Luca Pappagallo, che ha richiamato un numeroso pubblico e ha saputo valorizzare, attraverso la cucina, le eccellenze e le peculiarità gastronomiche del territorio. Grande interesse anche per il concorso culinario “I Tesori di Nubia”, presieduto dallo stesso Pappagallo, così come per gli appuntamenti dedicati all’intrattenimento, alla musica e allo spettacolo, che hanno accompagnato il pubblico fino a tarda sera. L’edizione 2026 ha, inoltre, confermato la forte identità della manifestazione attraverso appuntamenti originali e riconoscibili, come il Red Head Sicily Festival, la Corsa del Sale, i concorsi, gli spettacoli e il concerto finale dei Blue Monkeys, seguito dal DJ set che ha concluso le tre giornate di festa.

Il successo di “Oro Rosso Oro Bianco” non si misura soltanto nella partecipazione.

La manifestazione ha rappresentato ancora una volta un’importante occasione per promuovere Nubia, Paceco e il territorio delle Saline, raccontandone le produzioni, la storia, le tradizioni e l’identità attraverso un appuntamento capace di unire gastronomia, cultura e intrattenimento.

Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: organizzatori, istituzioni, associazioni, operatori, produttori, artisti, volontari e collaboratori. Un riconoscimento particolare va alla Pro Loco di Nubia, al suo presidente Isidoro Reina e a tutti i volontari che, con passione, disponibilità e spirito di servizio, si sono prodigati per settimane nella preparazione di questo importante appuntamento. Un lavoro spesso silenzioso, fatto di organizzazione, presenza, cura dei dettagli e continua collaborazione, che ha permesso di accogliere il pubblico e accompagnare lo svolgimento delle tre giornate nel migliore dei modi. Dietro il successo di una manifestazione ci sono settimane di preparazione, sacrifici e impegno quotidiano. A rendere possibile tutto questo è stata una squadra che ha creduto fortemente nel valore dell’iniziativa e nell’importanza di offrire a Nubia un appuntamento capace di valorizzare le sue eccellenze, la sua identità e la sua comunità. Un sentito ringraziamento va inoltre alle imprese, alle attività e agli operatori economici che hanno scelto di sostenere “Oro Rosso Oro Bianco”, contribuendo concretamente alla realizzazione della manifestazione.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – commenta Filippo Peralta della Peralta Production –. Questa edizione ci ha confermato che quando un territorio riesce a raccontarsi attraverso le proprie eccellenze, la propria cultura e la propria comunità, il pubblico risponde con entusiasmo. “Oro Rosso Oro Bianco” è cresciuto giungendo alla terza edizione e vogliamo continuare a lavorare affinché possa diventare sempre più un appuntamento di riferimento per la promozione di Nubia e delle sue eccellenze». Un ringraziamento particolare va al Comune di Paceco, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, al Consorzio dell’Aglio Rosso di Nubia, a Radio Azimut Network e a tutti i partner che hanno sostenuto l’iniziativa. Oro Rosso Oro Bianco dà, quindi, appuntamento alla prossima edizione, con la consapevolezza di aver regalato a Nubia tre giornate di festa, partecipazione e valorizzazione del territorio.