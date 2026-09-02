Piogge in arrivo, “Trapani rischia di finire sott’acqua”

A pochi giorni dal suo insediamento alla guida della sezione cittadina di Generazione Futura Lab, il neo-coordinatore comunale Francesco Francioso accende i riflettori su una delle questioni più delicate per Trapani: la prevenzione del rischio idrogeologico in vista dell’arrivo delle prime piogge autunnali.

Il richiamo alla prevenzione

Un tema che negli ultimi anni ha più volte messo in difficoltà la città, con allagamenti diffusi, strade trasformate in veri e propri fiumi e danni a negozi, abitazioni e infrastrutture. Per questo motivo, Francioso lancia un appello all’amministrazione comunale affinché si intervenga senza ulteriori ritardi. “Trapani non può più farsi trovare impreparata all’arrivo dei primi temporali stagionali – afferma Francioso –. Le scene di allagamento, i disagi ai cittadini e i gravi danni alle attività commerciali e alle abitazioni a cui abbiamo assistito negli anni passati non devono e non possono ripetersi. La prevenzione non è un optional, ma un dovere fondamentale dell’amministrazione comunale verso la comunità”.

La richiesta al Comune

Generazione Futura Lab chiede quindi alla Giunta e agli uffici tecnici del Comune l’attivazione immediata di un piano straordinario di pulizia, disostruzione e manutenzione delle caditoie, dei tombini e dei canali di scolo della rete delle acque piovane. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle zone della città che storicamente risultano più esposte agli allagamenti e alle criticità idrauliche. Secondo il movimento, gli interventi dovrebbero essere programmati e completati prima che la stagione delle piogge entri nella sua fase più intensa, evitando così di rincorrere le emergenze quando il maltempo sarà già arrivato.

Monitoraggio e segnalazioni dei cittadini

“Chiediamo un intervento programmatico e tempestivo – conclude Francioso –. Monitoreremo da vicino l’evolversi della situazione e lo stato manutentivo delle infrastrutture urbane, restando a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni e portare le istanze del territorio nelle sedi opportune”. L’appello arriva in un momento cruciale dell’anno, quando l’avvicinarsi dell’autunno riporta puntualmente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana e della tenuta del sistema di drenaggio cittadino, spesso messo a dura prova dagli eventi meteorologici più intensi.