Marsala festeggia un altro centenario: Leonardo Lombardo

Ha compiuto 100 anni Leonardo Lombardo, per tutti affettuosamente Aldo. A lui, gli auguri della Città di Marsala espressi dalla sindaca Andreana Patti e la consegna della targa istituzionale a ricordo del bellissimo traguardo. Il più grande di sei figli, Lombardo – dopo il conseguimento della laurea in Economia e Commercio – ha assunto la gestione dello stabilimento vinicolo F.lli Lombardo Marchetti. Vedovo di Maria Lentini, dal loro matrimonio sono nate Claudia e Alessandra che – assieme ai tre i nipoti – circondano d’affetto nonno Alessandro. Uomo di cultura, prediligeva libri di filosofia e classici latini. Il suo sport preferito era la pallacanestro, con tante domeniche trascorse nella storica Arena Garibaldi (l’attuale Complesso San Pietro) e, successivamente, nell’attuale palazzetto Bellina.