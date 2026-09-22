De Luca si dimette dalla Commissione Bilancio all’Ars: “Lascio spazio a La Vardera”

Provocazione o…? Il sindaco di Taormina e deputato regionale Cateno De Luca si è dimesso dalla Commissione Bilancio dell’ARS. E lo fa con una motivazione specifica: “Voglio dare spazio a Controcorrente, nonostante il tradimento che ho subito dal mio figlioccio Ismaele La Vardera che oggi chiede spazio. Ma che sia chiara una cosa: con me ‘cu’ ragghia’ non ‘cumanna’. E poi De Luca chiosa: “Questa mattina, durante la Conferenza dei capigruppo, il Presidente Galvagno era pronto a far votare in aula la nuova composizione delle commissioni. Alcuni gruppi si sono espressi in modo contrario e di conseguenza la struttura non poteva essere modificata. In quel contesto ho ribadito chiaramente la mia disponibilità a fare un passo indietro dalla Commissione Bilancio per concedere spazio a Controcorrente. E così ho fatto. Ci tengo tuttavia a precisare un punto fondamentale: Sud chiama Nord aveva due componenti in Commissione Bilancio perché alle ultime elezioni regionali ha ottenuto un consenso straordinario pari a 500 mila voti. Non sto compiendo questo gesto perché cedo a pressioni, ma per evitare inutili teatrini che i cittadini non capirebbero. I siciliani hanno bisogno che la politica si occupi di cose serie, a partire dai servizi essenziali”, continua Cateno De Luca.

“Ognuno di noi dovrebbe rappresentare il voto popolare e avere un peso specifico commisurato ai consensi ricevuti alle urne, non in base a operazioni di palazzo volte a raccogliere parlamentari a destra e a sinistra, come ha fatto il mio figlioccio Ismaele La Vardera”, aggiunge il Leader di Sud chiama Nord. “Noi ci troviamo in una situazione paradossale, cioè lasciare il posto ai traditori che dopo averci tradito chiedono anche spazio. Ma io in questo momento vado oltre, perché penso solo al bene della nostra Regione, ignorando questi giochini di palazzo”, conclude Cateno De Luca.