HYPE, i tramonti marsalesi con Tony Pitony e i Me contro Te

Cosa hanno a che fare Tony Pitony e “I Me contro Te”? Oltre ad essere due “fenomeni” e forse due dei personaggi con più hype del momento? Marsala si sa, non ce la fa proprio a non fare la storia di questo “bel paese”. E dal “Garibaldi Innamorato” a “l’uomo cannone”, al matrimonio dell’anno, è un attimo. Se il buon Tony si limita alla parentela marsalese, essendo siracusano, “I Me contro Te”, di Partinico, hanno affidato addirittura la loro società ai nostri tramonti stupendi.

Incredibile, con un patrimonio di milioni di euro e diversi immobili in Lombardia i due famosissimi content creator hanno scelto Marsala. Ma curiosità a parte, della serie Tony davvero sarà sul palco a presentare con Stefano Di Martino il prossimo Festival della Canzone Italiana “L’uomo cannone spara minchiate”, parliamo dei genitori odierni costretti a pagare un biglietto per assistere a un matrimonio per amore dei propri pargoletti cresciuti a “Me contro Te”. Io da ex pargolo ricordo che ai miei tempi non chiesi ai miei di portarmi al matrimonio di Antonella Mosetti di “Non è la Rai” per dire – avevo già una certa maturità – Infatti scappai di casa letteralmente col motorino per vedere Francesca Gollini, ma in via Salemi con la benzina al tramonto tornai mestamente a casa – ah il tramonto è questo che ci frega a noi marsalesi – troppa bellezza.

Non volevo fare critica sociale, tanto tra le righe credo si percepisca ampiamente – solo un amico mi ha fatto notare questa sorta di incongruenza e mi diceva “ma a Milano no? A Marsala?”. Qual’è il senso? I tramonti Leo, i tramonti che come quelli nostri non ce li ha nessuno. Dovremmo solo metterci in riga e percepire ampiamente le nostre potenzialità, il nostro hype (faccina sorridente).

“L’uomo cannone vola dal suo divano

Su un aereo di carta, per un viaggio lontano

L’uomo cannone paura non ha

Di lasciare la Terra e ciò che sarà

E se ti accorgi che c’ho gli occhi rossi

Forse è perché tu non piangi mai

Hai i capelli lisci, ma li vedo mossi

Svegliami quando te ne vai”

[ Marco Messineo ]