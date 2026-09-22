A Pantelleria e San Vito in visita il Generale Del Monaco: elogio ai Carabinieri

Questa mattina il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” – Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, accompagnato dal Comandante Provinciale Mauro Carrozzo, si è recato in visita alle Stazioni Carabinieri di San Vito lo Capo e Pantelleria. A Pantelleria il Generale Del Monaco è stato accolto dal Comandante del neo costituito Reparto Territoriale Carabinieri di Marsala, per poi incontrare il complesso dei militari che presidiano l’isola composto dai Carabinieri della Stazione, della motovedetta, del 12° Reggimento, dai Carabinieri Forestali e da quelli dell’Aeronautica Militare, mentre a San Vito lo Capo è stato ricevuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Alcamo e ha poi incontrato i militari in servizio a quella Stazione che, sul finire di una stagione estiva molto impegnativa che ha visto una considerevole affluenza di turisti è ancora attualmente impegnata con il festival internazionale del “Cous Cous Fest”.

Nel corso della vista, il Generale Del Monaco si è congratulato con i militari per la diuturna attività di prossimità alla cittadinanza e di attenzione alle problematiche del territorio che, in piccoli centri di particolare attrazione turistica come l’isola di Pantelleria e San Vito lo Capo, risultano aspetti di particolare importanza. Proseguendo l’alto Ufficiale ha evidenziato il quotidiano impegno e gli encomiabili risultati operativi conseguiti, in particolare in un territorio di confine come quello di Pantelleria, da sempre meta di tratte migratorie, ove l’Arma dei Carabinieri rappresenta un avamposto delle istituzioni.