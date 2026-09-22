Sbarchi a Marsala e in provincia, il comitato mazarese di Futuro Nazionale esprime preoccupazione

Il Comitato 218 di Futuro Nazionale, con sede a Mazara del Vallo, interviene sui recenti sbarchi di migranti avvenuti lungo la costa di Marsala e nei territori limitrofi. Il gruppo che si riconosce nelle posizioni dell’ex generale Roberto Vannacci denuncia “l’insostenibilità di una situazione che continua a essere gestita come una perenne emergenza, scaricando l’intero peso sulle spalle delle comunità locali e delle forze dell’ordine territoriali, già ampiamente sovraccariche”.
Il Comitato 218 esprime “profonda preoccupazione per il ripetersi di questi sbarchi incontrollati” ed evidenzia che “il tratto di costa compreso tra Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo rischia di trasformarsi definitivamente nel punto d’approdo logistico di un’immigrazione clandestina priva di controlli strutturali e preventivi”.
“Non possiamo più tollerare questo stato di cose – conclude la nota del Comitato 218 di FN -. Mentre le istituzioni locali rimangono spesso silenti o concentrate su equilibri politici interni, i cittadini del Trapanese si trovano ad affrontare da soli le conseguenze di una pressione migratoria che mina la sicurezza e la stabilità sociale. Il tutto in un comprensorio già duramente penalizzato dal caro vita e dal progressivo declino dei servizi essenziali”.