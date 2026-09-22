Marsala, approvato il nuovo regolamento sulla videosorveglianza

Bocciati gli emendamenti presentati dalla minoranza. Si torna in Aula il 28 settembre

La seduta di prosecuzione del consiglio comunale di Marsala che si è tenuta lo scorso 21 settembre è stata aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Francesco Giacalone (vittima di un incidente stradale).

I lavori sono poi proseguiti con la discussione sul “Regolamento Videosorveglianza”. Sul parere tecnico è intervenuto il comandante della Polizia municipale Giuseppe D’Alessandro che ha dato il parere anche sugli emendamenti e sui sub-emendamenti presentati dalla minoranza che è intervenuta per illustrarli prima con Enzo Sturiano e poi con Massimo Grillo.

Pino Ferrantelli ha invece chiesto di ritirarli e trasformarli in un atto di indirizzo. Per procedere con il voto si è espresso il consigliere Lillo Gesone. L’Aula ha bocciato a maggioranza i sub-emendamenti e infine ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento comunale. Alla votazione ha fatto seguito la dichiarazione del vicesindaco Salvatore Vullo che – a nome dell’Amministrazione comunale – ha ringraziato il Consiglio per l’approvazione del Regolamento, ribadendo che la sicurezza dei cittadini è un tema condiviso, senza colore politico, apprezzando l’interesse da tutti manifestato sull’argomento e confermando altresì la disponibilità ad ulteriori confronti.

I lavori sono poi proseguiti con l’approvazione della delibera “Istituzione del servizio di rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, effettuato dal comando di Polizia Municipale”. Approvata, infine, la “Nomina della Commissione Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Appello”: l’Aula ha nominato componenti effettivi i consiglieri Daniele Bertolino ed Enzo Sturiano; supplenti i consiglieri Maria Caradonna e Duilio Piccione.

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì prossimo, 28 settembre, alle ore 17:30.