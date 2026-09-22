Trapani: la Polizia apre le proprie porte al Festival “Le Vie dei Tesori” 

Sabato 19 settembre 2026 si è tenuto il primo dei due incontri voluti dal Questore di Trapani Egidio Di Giannantonio, nell’ambito dell’iniziativa del Festival “Le Vie dei Tesori”. Nella mattinata, i poliziotti hanno accolto dinanzi alla Questura gli aderenti all’iniziativa, suddivisi in due gruppi, accompagnandoli lungo un itinerario culturale che ha preso avvio nella Piazza Vittorio Veneto, dinanzi al Monumento ai Caduti di tutte le guerre ove è posta la lapide commemorativa del Questore Reggente di Fiume italiana Giovanni Patalucci, morto per mano nazista nel campo di concentramento di Dachau.

Nell’occasione il dottor Francesco Palermo Patera, dirigente della Polizia di Stato in quiescenza, assistito dal Presidente della Sezione A.N.P.S. di Trapani, Nicolò Villabuona, ha illustrato ai visitatori il significato storico e commemorativo del monumento e della lapide dedicata al funzionario di Polizia, soffermandosi sulla sua figura e sul valore della memoria. Successivamente, i visitatori sono stati invitati all’interno dell’atrio della Questura per visionare la giubba dell’uniforme appartenuta al Vice Brigadiere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Pietro Ermelindo Lungaro, trucidato alle Fosse Ardeatine, donata dai familiari alla citata Sezione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato intitolata per l’appunto a Lungaro.

Anche in questa occasione il dott. Francesco Palermo Patera e il Dott. Nicolò Villabuona hanno raccontato agli ospiti la storia della giubba indossata dal Vice Brigadiere Lungaro al momento dell’arresto da parte delle SS tedesche avvenuto il 12 febbraio 1944 all’interno della Caserma “San Eusebio”, oggi sede della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato. Il percorso guidato è proseguito poi all’interno degli Uffici della Polizia Scientifica per la illustrazione delle attività svolte durante i sopralluoghi dagli specialisti del settore. In ultimo, i gruppi sono stati accompagnati all’esterno del piazzale della Questura dove hanno potuto ammirare i resti delle mura perimetrali e del torrione del settecentesco Castello di Terra, anticamente costruito come presidio della città di Trapani.

In tale contesto, il Professore Francesco Torre, Vice Presidente del Consorzio Universitario della provincia di Trapani, ha illustrato ai presenti il significato delle antiche mura, ripercorrendo la storia del Castello di Terra e il ruolo che la struttura ha rivestito nel corso dei secoli per la città di Trapani. Il prossimo appuntamento con il Festival “Le vie dei Tesori” è previsto per sabato 3 ottobre 2026, con il medesimo percorso guidato, offrendo ai visitatori una nuova occasione per conoscere il patrimonio storico – culturale della Questura di Trapani.