Presentata la nuova stagione del Marsala Volley, è ancora A2

Presentata alla stampa la nuova stagione agonistica del Marsala Volley 2026/27 che torna a calcare i campi della serie A 2 Femminile. Alla presenza della sindaca Andreana Patti e dell’assessore allo sport Gabriele Di Pietra, sono stati il presidente Massimo Alloro e il coach Dino Guadalupi ad illustrare il roster della Sigel Seap Marsala Volley che affronterà il Campionato di A2 Fineco. A Palazzo Municipale, oltre allo staff dirigenziale/tecnico e il rappresentante della Sigel Enzo Castiglione, presenti anche le 13 pallavoliste. A loro si è rivolta la sindaca Patti nel sottolineare che “… il comportamento in campo e fuori campo devo costituire il buon esempio per i più giovani. Lo sport non deve mai tradire la sua funzione di portatore sano di valori e principi”. Parole di apprezzamento per la Società sportiva ha pure avuto l’assessore Di Pietra, evidenziando i risvolti promozionali per la Città del Marsala Volley, con trasferte fino al nord Italia come da anni la società azzurra ha abituato i suoi tifosi.