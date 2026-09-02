A Nubia “Oro Rosso Oro Bianco 2026”: l’evento dal 4 al 6 settembre

Dal 4 al 6 settembre torna a Nubia l’evento dedicato alle eccellenze del territorio: sale, aglio rosso, cultura, gastronomia e intrattenimento nel cuore della Riserva delle Saline. Tutto pronto per “Oro Rosso Oro Bianco”, la manifestazione che celebra due delle più importanti identità produttive e culturali del territorio: l’Aglio Rosso di Nubia e il Sale Marino. Dal 4 al 6 settembre, la suggestiva frazione di Nubia, nel Comune di Paceco, si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato ai sapori, alle tradizioni, alla musica e allo spettacolo. Ospite d’eccezione dell’edizione 2026 sarà lo chef e noto volto televisivo Luca Pappagallo, protagonista con uno Show Cooking dal vivo e nella veste di Presidente di Giuria per il concorso culinario dell’evento. Tre giornate intense, a ingresso gratuito, pensate per coinvolgere famiglie, turisti, appassionati di gastronomia e cittadini, all’insegna della valorizzazione delle eccellenze locali e della promozione di un territorio unico al mondo.

IL PROGRAMMA COMPLETOVENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026

18:30 – Inaugurazione e apertura de “La Strada dei Sapori”.

18:30 – Attività con Pompieropoli, la suggestiva Corsa del Sale ed esibizione di pattinaggio dell’ASD Bailando Academy Sicilia.

20:00 – SHOW COOKING CON LUCA PAPPAGALLO: lo chef cucinerà dal vivo valorizzando l’Aglio Rosso di Nubia e le tipicità locali.

22:00 – Spettacolo di cabaret con Manfredi Di Liberto.

SABATO 5 SETTEMBRE 2026

11:00 – Red Head Sicily Festival: il festival dedicato alle persone dai capelli rossi (iscrizioni presso il Ristorante La Torre di Nubia).

18:00 – Riapertura de “La Strada dei Sapori”.

20:00 – Concorso di Cucina “I TESORI DI NUBIA” alla presenza e con la giuria presieduta da Luca Pappagallo.

22:00 – Spettacolo di mentalismo con Marco Bellantuono.

23:00 – “I grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000” in collaborazione con Radio Azimut Network, condotto da Gianfranco Campisi e Vito Tre.

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026

18:00 – Apertura de “La Strada dei Sapori”.

19:00 – Concorso Canoro “Lasciatemi Cantare Senior” ed esibizione di ballo dell’ALMA DANCE STUDIO.

21:00 – Concerto dal vivo dei Blue Monkeys in Piazza di Nubia.

23:00 – DJ Set di Claudia Giannettino con la vocalist Chiara Figus.

“Oro Rosso Oro Bianco” rappresenta un viaggio profondo attraverso l’identità di Nubia, tra il profumo intenso dell’Aglio Rosso e il bianco brillante del sale marino: simboli di una terra legata alle saline, alla cultura contadina e alle tradizioni gastronomiche. All’evento saranno presenti degli stand dove sarà possibile degustare le prelibatezze del territorio, e non mancheranno busiate al pesto trapanese.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Nubia, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Paceco, in collaborazione con il Consorzio dell’Aglio Rosso di Nubia, Peralta Production e la media partnership di Radio Azimut Network.

Sito ufficiale: www.ororossoorobianco.it