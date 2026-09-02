Mazara: occupano appartamento con allaccio abusivo di energia e droga, denunciati

Continuano i servizi di verifica effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, con il supporto del personale tecnico delle aziende fornitrici di energia, finalizzati a individuare e reprimere i prelievi illeciti di corrente elettrica. Nel corso dei controlli, sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Marsala due persone, un uomo originario di Palermo ed una donna originaria di Mazara del Vallo, che avrebbero manomesso gli impianti di distribuzione dell’energia creando degli allacci abusivi alla rete pubblica escludendo il misuratore per alimentare abitazioni private o attività commerciali.

All’uomo inoltre, sono contestati i reati di invasione di edifici in quanto risultato occupante senza titolo l’appartamento in questione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di 32 grammi di crack, 17 di cocaina, 9 di eroina, 4 di hashish, oltre a due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro unitamente alla somma di €. 620 in banconote di vario taglio, due telefoni cellulari ed un impianto di videosorveglianza completo, utilizzato per monitorare la pubblica via dall’interno dell’appartamento.