Marsala: è Girolamo Sieli il pescatore morto al Porticciolo

Ieri nel tardo pomeriggio, un uomo è stato rinvenuto privo di vita nel litorale del Porticciolo di Marsala. Si trovava vicino gli scogli. La Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco intervenuti per fare luce sulla zona, la Scientifica, hanno solo constatato il decesso di Girolamo Sieli detto Leone, sulla cinquantina, che è avvenuto non per caduta accidentale ma per un malore fatale, mentre era intento a pescare. La sorella Elisa adesso, tramite la piattaforma GoFundMe, chiede un sostegno alle spese del funerale visto che sia la madre che il fratello hanno e avevano una disabilità. QUI per le donazioni.