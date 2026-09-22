A Mazara 4 denunce per mancato rispetto del Codice della Strada

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno eseguito lo scorso fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati per inosservanza del codice della strada e nei luoghi di maggiore aggregazione sociale del centro cittadino e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida. Ciò in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono stati deferiti all’ Autorità Giudiziaria:

Un giovane classe 2007 veniva controllato alla guida della propria autovettura e, notato uno stato di evidente alterazione psicofisica da ingestione di alcol, sottoposto a esami etilometrici con risultati positivi;

Due soggetti del posto, fermati alla guida dei propri mezzi sottoposti a fermo fiscale;

Una donna romena, a seguito di un controllo di polizia non riusciva a dare spiegazioni circa la mancanza della propria autovettura sequestrata e confiscata nel 2024.

Gli odierni deferiti fanno parte di oltre 60 soggetti fermati dai Carabinieri a bordo di auto e moto lungo le strade di Mazara del Vallo e Salemi. Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, proseguirà nell’espletamento di questi specifici servizi di controllo del territorio in località dove vi è un maggiore afflusso di giovani, turisti e visitatori al fine di contribuire al mantenimento della pubblica sicurezza e alla tutela della cittadinanza.