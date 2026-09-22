Petrosino saluta l’estate con la Sagra dell’Uva e del Vino

Si è concluso con la Sagra dell’Uva e del Vino il calendario estivo “Petrosino di Mare e di Vino 2026”, una rassegna che dal 18 luglio al 20 settembre ha proposto appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla cultura, allo sport e alle tradizioni del territorio. Per tre giorni, il centro cittadino ha accolto visitatori e cittadini tra profumi, sapori, musica e momenti di condivisione. La Sagra, organizzata dalla Pro Loco Petrosino, ha celebrato il vino non soltanto come prodotto della terra, ma come espressione della storia delle famiglie, del lavoro nelle campagne e di un patrimonio che attraversa le generazioni.

Il programma è stato arricchito anche dalla masterclass organizzata da AIS Trapani, che ha offerto un momento di approfondimento dedicato alla cultura e alla conoscenza del vino. Un contributo importante è arrivato dalle cantine, dai produttori, dalle associazioni, dagli artisti e da tutte le realtà che hanno partecipato alla realizzazione delle iniziative. «Con la Sagra dell’Uva e del Vino si conclude un calendario che ha cercato di valorizzare le diverse espressioni della nostra comunità, dal mare alle tradizioni agricole, dalla cultura all’intrattenimento. La Sagra non è soltanto folclore o un semplice momento di festa, ma un’iniziativa che racconta la vocazione e l’identità del nostro territorio, il lavoro delle nostre campagne e la storia che lega Petrosino al vino. Abbiamo voluto chiudere la programmazione estiva con un appuntamento che rappresentasse pienamente ciò che siamo, attraverso le nostre tradizioni, i nostri produttori e la partecipazione della comunità. Ringrazio la Pro Loco, le associazioni, i produttori, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi», dichiara il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi.

Dal 18 luglio al 20 settembre, i diversi appuntamenti hanno accompagnato la comunità in un percorso di partecipazione e condivisione, con l’obiettivo di promuovere il territorio e rafforzare il legame con le sue identità e tradizioni. Con la conclusione della Sagra dell’Uva e del Vino cala il sipario su “Petrosino di Mare e di Vino 2026”, lasciando il ricordo di un’estate vissuta tra le piazze, il mare, i filari e le tante occasioni di incontro che hanno coinvolto la comunità.