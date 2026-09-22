San Vito, si sono insediati i consiglieri Scola e Pace. Incammisa nuovo presidente del Consiglio

Si è ricostituito il plenum del Consiglio Comunale di San Vito Lo Capo. Durante la seduta di ieri, come da programma, hanno fatto il loro ingresso in assemblea i neo consiglieri Gaspare Scola e Sabrina Pace. La surroga si è resa necessaria in seguito alle dimissioni dei consiglieri Rossella Maria Polisano e Dario Cardella, che peraltro era alla guida del Consiglio. Dopo l’insediamento e il giuramento di Scola e Pace – primi dei non eletti nella lista “Siamo San Vito” – nel corso della medesima seduta è stato designato il nuovo presidente dell’Assise Civica, Giuseppe Incammisa.

“Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata e per avermi affidato l’incarico di Presidente del Consiglio – ha dichiarato Incammisa -. È per me un grande onore assumere questo ruolo e rappresentare l’intero Consiglio, nella sua pluralità e nelle sue diverse sensibilità. Svolgerò questo incarico con impegno, responsabilità ed equilibrio, mettendo al primo posto le prerogative di ogni singolo consigliere e del Consiglio tutto, nel pieno rispetto dei ruoli, delle istituzioni e delle idee di ciascuno. Il mio impegno sarà quello di garantire ascolto, rispetto e confronto, affinché il Consiglio possa essere sempre luogo di dialogo, partecipazione e confronto democratico. Con questo spirito, auguro a tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, buon lavoro”.

Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno rivolto al nuovo presidente e ai nuovi consiglieri Gaspare Scola e Sabrina Pace i più sinceri auguri di buon lavoro, nell’auspicio di un proficuo svolgimento del mandato al servizio del territorio e dei cittadini di San Vito Lo Capo.