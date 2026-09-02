Incendio al Conca d’Oro, scattano le indagini: al vaglio le cause del rogo

Sono state avviate le indagini per accertare le cause dell’incendio che ieri ha interessato il centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti tecnici per ricostruire l’origine delle fiamme e verificare eventuali anomalie negli impianti della struttura.

Il rogo, divampato nella parte superiore del centro commerciale, aveva provocato una densa colonna di fumo visibile da diversi quartieri della città e costretto all’evacuazione della struttura. Le fiamme avevano interessato la copertura, causando anche il cedimento di una parte del tetto e danneggiando alcuni locali.

Sul posto erano intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Durante gli interventi un vigile del fuoco aveva accusato un malore ed era stato trasportato in ospedale, senza conseguenze gravi.

Al momento dell’incendio il centro commerciale era stato evacuato e non si erano registrati feriti tra clienti e dipendenti. Restano ora da quantificare con precisione i danni e soprattutto da stabilire cosa abbia provocato il rogo. Gli accertamenti proseguiranno anche per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza e l’eventuale presenza di responsabilità.