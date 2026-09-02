Atto vandalico al pozzo di Bresciana: ritarda la riattivazione dell’impianto misilese di Marracco

Nuovo ostacolo sul fronte dell’emergenza idrica a Trapani. Il Servizio Idrico Integrato del Comune ha comunicato che la riattivazione dell’impianto di Marracco, prevista per le ore 16 di oggi, nel territorio del Comune di Misiliscemi, subirà un rinvio a causa di un grave danneggiamento registrato al pozzo TR12, in contrada Bresciana. Secondo quanto reso noto, ignoti hanno tranciato i cavi di alimentazione che collegano i pozzi alla cabina di trasformazione, rendendo di fatto inutilizzabile l’impianto e impedendone il regolare funzionamento.

Indagano i Carabinieri

La notizia è stata comunicata al Comune tramite posta elettronica certificata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili dell’atto vandalico. Parallelamente è in corso la ricognizione dei danni da parte dell’impresa incaricata degli interventi di riparazione. L’episodio rischia di aggravare ulteriormente i disagi per la distribuzione dell’acqua in città, proprio mentre si attendeva il ritorno in funzione dell’impianto di Marracco.

Al via le riparazioni

L’azienda incaricata ha già effettuato un sopralluogo tecnico per valutare l’entità dei danni e reperire il materiale necessario agli interventi. Se i componenti richiesti saranno immediatamente disponibili presso i fornitori, i lavori di ripristino potranno iniziare già nella giornata di domani. L’obiettivo è rimettere in funzione il pozzo TR12 nel più breve tempo possibile, consentendo così la ripresa delle attività dell’impianto e limitando le ripercussioni sul servizio idrico cittadino. Resta ora da capire quanto tempo sarà necessario per completare le riparazioni e riportare a pieno regime una struttura considerata strategica per l’approvvigionamento idrico del territorio trapanese.