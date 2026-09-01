I Morphide annunciano le date del loro primo tour italiano

Dopo l’uscita del loro secondo album in studio “Mental” e l’esibizione al Wacken Open Air 2026, la band lettone Morphide porterà il suo mix di modern metal, alternative metal e progressive metal al pubblico italiano questo settembre. Noti per la loro capacità di combinare atmosfere suggestive, riff di chitarra groovy e una voce intensa ed emotivamente coinvolgente, che spazia tra melodie pulite e urla aggressive, i Morphide si sono affermati nella nuova generazione dell’heavy metal europeo, superando i 7 milioni di stream complessivi su tutte le piattaforme con l’uscita del loro secondo album in studio “Mental”, un disco profondamente personale che esplora il dolore, il trauma e il difficile processo di guarigione.

Per i fan di Spiritbox, Northlane, Thornhill e dell’heavy metal moderno atmosferico, questa è la prima occasione per vedere i Morphide dal vivo in Italia.

9 settembre — Milano

11 settembre — Roma

12 settembre — Torino

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