Marsala saluta il Comandante dei Carabinieri Cafarella, ricevuto dalla sindaca

redazione

Marsala saluta il Comandante dei Carabinieri Cafarella, ricevuto dalla sindaca

Condividi su:

martedì 01 Settembre 2026 - 15:54

La sindaca Andreana Patti ha ricevuto a Palazzo comunale il Comandante dei Carabineri di Marsala, Cap. Alfonso Cafarella. Si è trattato di un cordiale incontro di saluto, tenuto conto che nei prossimi giorni il Cap. Cafarella – dopo oltre due anni trascorsi a Marsala – prenderà servizio nella nuova destinazione milanese. “La ringrazio per l’ampia collaborazione ricevuta in questi primi mesi del mio mandato”, ha affermato la sindaca Patti, invitando altresì il Cap. Cafarella ad estendere il suo ringraziamento a tutta la Compagnia Carabinieri di Marsala.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta