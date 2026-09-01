Evento in Piazza, a Marsala dal 2 al 6 settembre chiuse al traffico alcune vie

C’è un nuovo evento a Marsala e la Polizia Municipale ha disposto limitazioni alla circolazione veicolare in occasione della manifestazione “Piazza Ranne – Marsala Film Festival 2026” che si svolgerà in Piazza San Francesco dal 2 al 6 settembre.
La chiusura della Viabilità si terrà in queste vie e piazze:
Piazza San Francesco
- dalle ore 18:00 dell’1 alle ore 02:00 del 7 settembre
Via A. Barraco, Via Teatro, Via S. Angileri, Via T. Russo, Piazzetta Sorelle Bonafede, Via Ogliarello, Via B. Di Pietra, Via A. Diaz (tratto da Via Colocasio a Via Frisella) e Via XIX Luglio (tratto da Via B. Grignani a Piazza San Francesco)
- dal 2 al 6 settembre, nella fascia oraria 18:30/24:00 di ciascuna giornata
Divieti di sosta e rimozione forzata in queste vie e piazze:
Piazza San Francesco
- dalle ore 14:00 dell’1 alle ore 02:00 del 7 settembre
Via A. Barraco, Via Teatro, Via T. Russo, Via Ogliarello, Piazzetta Sorelle Bonafede (fino a via B. Di Pietra), Via A. Diaz (tratto da Via Colocasio a Via Frisella) e Via XIX Luglio (tratto da Via B. Grignani a Piazza San Francesco)
- dal 2 al 6 settembre, nella fascia oraria 14:00/24:00 di ciascuna giornata
Gli organizzatori dell’evento, coadiuvati dal personale della Polizia Municipale hanno l’obbligo di garantire – mediante propri addetti o personale appartenente ad associazioni di volontariato – il presidio dei siti soggetti a maggiore intensità veicolare, dei varchi di chiusura interessati dalla manifestazione e di tutte le strade di accesso a Piazza San Francesco