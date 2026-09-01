Calcio e inclusione a Sappusi: in campo giovani marsalesi, donate le reti delle porte

Nell’ambito della manifestazione “Libertà di movimento e di azione”, si è svolto ieri, presso il campo sportivo di Sappusi, il torneo di calcio Under 19, riservato ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni.Alla competizione hanno partecipato quattro squadre. A conquistare l’accesso alla finale sono stati i Galacticos, guidati da Peppe Genco, e l’Aston birra, allenata da Francesco Giacalone. La finale è in programma il 4 settembre, presso il Palazzetto dello Sport di Marsala. Un ringraziamento va anche alla squadra guidata da Josue Rodano e a quella allenata da Mirko Parrinello, che hanno preso parte al torneo con impegno e spirito sportivo. Nel corso dell’iniziativa, il Città di Marsala ha donato le reti per le porte del campo sportivo, contribuendo a migliorare le condizioni di gioco e a rendere l’impianto più funzionale per i giovani atleti.

Alla cerimonia di donazione erano presenti gli assessori Calió e Di Pietra, nonché i consiglieri comunali Lillo Gesone, presidente della Commissione Sport, Angela Caradonna e Linda Licari, quest’ultima nella sua qualità di presidente della Commissione consiliare ai Servizi Sociali. Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, alle istituzioni presenti e a quanti hanno contribuito alla realizzazione e alla buona riuscita della manifestazione.