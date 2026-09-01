Afa e ondate di calore, a Marsala un altro morto

L’afa e le ondate di calore che stanno investendo questa bollente estate, sono sicuramente i complici di alcuni malori anche fatali. Nelle spiagge accade purtroppo più di frequente di quanto si possa pensare e quest’anno già un caso è accaduto nei litorali sud della città di Marsala. Ieri un’altra vittima: un uomo anziano, mentre si recava al Supermercato in zona Stadio Municipale, si è accasciato all’ingresso, in strada, e non ha dato più segni di vita. Subito sul posto sia il 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali ma il caldo di certo non aiuta la fragilità delle persone anziane. Anche i Carabinieri sono intervenuti per fare luce sul decesso.