A Misiliscemi la “Settimana della Legalità” dal 14 al 20 settembre

Dal 14 al 20 settembre il Comune di Misiliscemi promuove la “Settimana della Legalità”, un’iniziativa pensata per coinvolgere la comunità e, in particolare, le giovani generazioni in un percorso di riflessione e partecipazione sui temi della legalità, della giustizia, della memoria e della cittadinanza attiva. Appuntamenti che vogliono trasformare la legalità da semplice principio in un valore da vivere quotidianamente, attraverso momenti di confronto, attività con le scuole, iniziative istituzionali, cultura e sport.Lunedì 14 settembre si terrà la giornata istituzionale dedicata alla legalità, alla giustizia e alla memoria – istituita dal Consiglio Comunale di Misiliscemi e intitolata al Giudice Alberto Giacomelli – con la cerimonia di apertura della manifestazione e l’incontro con Massimiliano Iervolino, scrittore e giornalista, da anni impegnato su tali temi, autore del libro “Il contagio”, nel quale affronta il tema della diffusione della criminalità organizzata e delle sue infiltrazioni nel tessuto sociale ed economico. La sua presenza a Misiliscemi sarà un’occasione di confronto e riflessione con la cittadinanza sui temi della legalità e della responsabilità civile. L’appuntamento si svolgerà alle ore 19 alla Casa Comunale. Particolare attenzione sarà riservata al mondo della scuola.

Nel corso della settimana, infatti, gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” saranno coinvolti in diverse attività sui temi della legalità, dei diritti, delle responsabilità e della partecipazione, per stimolare il confronto e renderli protagonisti nella costruzione di una comunità più consapevole e responsabile.Tra gli appuntamenti centrali della settimana, venerdì 18 settembre, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Montalto” saranno protagonisti di una giornata dedicata alla vita delle istituzioni, con la possibilità di vivere direttamente gli spazi e le dinamiche del Consiglio Comunale, nella Sala Consiliare “A. Giacomelli”. La settimana proseguirà nel segno dello sport come strumento di inclusione, condivisione e legalità. Nel pomeriggio di sabato 19 settembre, a Rilievo, si svolgeranno attività sportive rivolte ai giovani, nell’ambito dell’iniziativa “Lo sport, scelta di legalità – In ricordo di Andrea Gambino”.

Attraverso lo sport, inteso come occasione di incontro e rispetto delle regole, si vuole trasmettere il messaggio che scegliere la legalità significa anche scegliere di stare insieme, condividere passioni e costruire relazioni positive.A chiudere la manifestazione, domenica 20 settembre, sarà la Mezza Maratona “Passi di Legalità”, con partenza a partire dalle ore 8.00 a Locogrande. Una corsa simbolica e concreta insieme, nella quale ogni passo diventa un richiamo ai valori della legalità, della partecipazione e della memoria. “La Settimana della Legalità vuole essere un momento di tutta la comunità – sottolineano il sindaco, Salvatore Tallarita e l’assessora all’istruzione Barbara Mineo –. Abbiamo scelto di mettere insieme istituzioni, scuola, cultura e sport perché la legalità non è un tema che riguarda soltanto le istituzioni, ma un patrimonio comune che si costruisce ogni giorno attraverso le scelte e i comportamenti di ciascuno. Il coinvolgimento dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze è particolarmente importante: educare alla legalità significa offrire loro gli strumenti per essere cittadini consapevoli e protagonisti del futuro della nostra comunità”. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, le associazioni, le famiglie e le realtà del territorio a partecipare.